Basket, la Chemifarma di Forlimpopoli entra nel momento topico della regular season con una vittoria

Entrati nel momento topico della regular season, vuoi anche per gli scontri diretti riservati dal calendario, i galletti della Chemifarma sfoderano al cospetto dell’imbattuta Cmp una prestazione coi controfiocchi, mantenendo l’imbattibilità del campo amico ed immacolato il cammino nel 2024. Stante la contemporanea sconfitta di Molinella sul campo della Fortitudo, ora la squadra di Tumidei – con sette gare in calendario e sei da disputare – può vantare quattro punti di vantaggio sui bolognesi (vincitori 58-51 all’andata) attesi sul rettangolo del Vending già sabato prossimo in un match dalla posta in palio elevatissima.

Inserito il neo arrivato Grassi nel roster (4’ in campo nel secondo quarto), i Baskérs spingono da subito forte nell’acceleratore poiché sia Bracci che Dell’Omo dominano in area e capitan L.Brighi firma canestri d’autore (25-12 pochi istanti dal primo riposo). Ma è soprattutto nell’abnegazione difensiva la chiave della gara per cui, anche se in attacco calano le percentuali, la difesa biancorossa concede appena quattro canestri dal campo ai felsinei (tenuti alla fine 16 punti sotto media). Sul +16 dell’intervallo, massimo vantaggio, al rientro degli spogliatoi bisogna fare i conti con l’indiscussa classe degli ospiti: prima due triple di Fin poi le magie di un ottimo Pederzini, letale nel gioco spalle, ricuciono inesorabilmente lo strappo fino a quando un incredibile paniere con fallo da dietro al tabellone di Sorrentino decretano la veemente rimonta (49-50 al 29’30”) lenita dall’energia di un monumentale Bracci.

Nel momento del bisogno si accende come una miccia il razzente Rossi (11 punti nell’ultimo parziale) e quando Brighi jr. imbuca sei punti dal grande peso specifico si riesce persino a ribaltare il computo della differenza canestri (64-55 alla Pertini) nel tripudio del pubblico e davanti ai ragazzi del settore giovanile festanti.

Chemifarma: Benedetti 2, Brighi A. 5, Ruscelli, Naldini n.e., Rossi 15, Grassi, Brighi L. 17, Lazzari n.e., Bracci 18, Dell’Omo 11, Farabegoli 5, Palazzi n.e. All.: Tumidei.

Cmp: Resca, Poli n.e., Domenechelli 3, Fin 8, Lelli, Pederzini 23, Sorrentino 12, Ben Salem 6, Garuti, Beretta 9, Vitale. All.: Tasini

Arbitri: Zambelli e Moro

Note - usciti per 5 falli: Ruscelli.

Falli tecnici sanzionati a Tumidei, Domenechelli, Pederzini e Sorrentino.

Spettatori: 250 circa.