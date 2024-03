Basket serie C, al via i playoff: i Baskers in trasferta sull’ostico parquet di Zola Predosa

La stagione di basket di serie C Gold entra finalmente nella sua fase cruciale con l’inizio della seconda fase playoff. Reduci da due settimane di stop per la pausa, i Baskérs, forti del secondo posto nella stagione regolare, bagnano il debutto sabato alle 19 in trasferta sull’ostico parquet di Zola Predosa. Avversario che rievoca la memorabile finale della C Silver 2020/2021, dove i galletti seppero ribaltare il fattore campo con un perentorio 2-0.

Da allora sono cambiate tante cose, la truppa del neo coach Mondini rappresenta uno sparring partner decisamente ostico, dal roster profondo ed ambizioso.

I felsinei, anche forti dei recenti innesti di Balducci ed Oyeh arrivati in corsa, hanno tutte le carte in regola per ben figurare con Tosini ed Almeoni (uno dei quattro veterani) punte di diamante offensive di un gruppo fisico ed atletico. Biancorossi pronti al debutto per tentare la qualificazione alle semifinali (vi accedono ovviamente le prime quattro) seguiti e sostenuti per l’occcasione da un pullman di sostenitori pronti a far sentire il proprio calore.