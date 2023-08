Basket serie C, ecco i numeri scelti dai giocatori dei Baskers: Dellachiesa sceglie lo 0

A distanza di nove giorni dall'inizio del raduno e ad un mese dal debutto interno in campionato con Scuola Basket Ferrara, i Baskérs Forlimpopoli comunicano i nuovi numeri di maglia scelti dai tredici atleti in rosa. Dallo zero al quindici dei due under ce n’è per tutti i gusti, intanto sale l’atteso per il primo impegno non ufficiale previsto per mercoledì prossimo contro Aviators Lugo. Questi i numeri: 0 Dellachiesa, 1 Benedetti, 2 A.Brighi, 3 L.Brighi (capitano), 4 Riscelli, 5 Naldini, 6 Rossi, 8 Nalistreri, 11 Lazzari, 12 Bracci, 13 Dell'Omo, 14 Farabegoli e 15 Palazzi.