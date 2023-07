Basket serie C Gold, Matteo Bracci riapproda alla corte dei Baskers: "Sono pronto a battagliare"

A volte ritornano ed è quasi come mai se ne fossero andati. Il rovente week end appena trascorso segna un altro colpo ad effetto del mercato artusiano ed in questa occasione si tratta di un graditissimo ritorno. Dopo la parentesi a Cecina (C Gold Toscana) dove ha conquistato la promozione in B Interregionale al termine di una cavalcata trionfale (6,6 punti di media in 30 presenze), la 28enne ala-centro Matteo Bracci riapproda alla corte del galletto e sarà ovviamente alfiere inamovibile nei pressi del pitturato.

Come resta negli annali, già nella stagione 2021/2022 con la maglia dei Baskérs Forlimpopoli seppe viaggiare a quasi 12 punti di media confermandosi, ancora ve ne fosse bisogno, uno dei migliori lunghi della categoria. Ragazzo sempre positivo e fondamentale punto di riferimento anche all’interno delle mura sacre dello spogliatoio, “Brace” ritroverà altresì coach Tumidei in un binomio già visto per due anni a Bertinoro e nella sfortunata annata covid a Lugo. Ovviamente un innesto davvero importante nel mosaico ormai in via di definizione che renderà ancor più competitivo il roster in vista del prossimo impegnativo campionato di serie C alle porte.

A caldo le sue prime considerazioni: “Non appena mi si è prospettata questa nuova opportunità e con la società abbiamo trovato la quadra su tutti i punti, dopo attenta riflessione ho accettato con entusiasmo la proposta. Non amo tanto le parole ma sento una carica particolare, ritroverò un ottimo ambiente ed il coach, sono pronto a battagliare al fianco di molti compagni che conosco benissimo e coi quali ho condiviso diverse esperienze. Come al solito non difetteremo in ambizione.”