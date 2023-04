Basket serie C Gold, svanito il traguardo playoff: i Baskers vogliono chiudere in bellezza

Svanito il traguardo playoff solo alla penultima corsa, i Baskérs si congedano davanti al pubblico amico col chiaro obiettivo di andare in doppia cifra coi successi stagionali. Per cui Chemifarma Forlimpopoli -Molix Molinella (palla due al PalaVending nell’insolito orario delle ore 20 per la contemporaneità, fischiano Di Marco e Manzi) metterà di fronte due formazioni che non hanno più nulla a cui aspirare a livello di piazzamento post season, con gli ospiti addirittura relegati attualmente all’ultimo posto (12 punti all’attivo). Gli ultimi verdetti da definire in ottica playoff sono le posizioni dal sesto all’ottavo posto, con Montecchio Fortitudo e Castelnovo in piena corsa. Con problemi di disponibilità ed infortuni degli under ed ovvi allenamenti a ranghi ridotti, Brighi e compagni dovranno arginare l’estro della coppia Sanna-Bianchi sul perimetro mentre Zanetti si è distinto sotto i tabelloni, all’inseguimento di una vittoria che addolcirebbe le vacanze in vista del nuovo campionato in C Unica 2023/2024.