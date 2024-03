Basket serie C, i Baskers vogliono mantenere l’imbattibilità casalinga: al PalaVending arriva Castel Guelfo

Alla porte l’epilogo della regular season ed almeno due buoni motivi per chiuderlo in bellezza: mantenere l’imbattibilità casalinga (a dieci gare eventuali) e chiudere così al secondo posto finale, in attesa di sapere chi fra Castelnovo Monti e Bk.2000 Reggio Emilia comporrà il terzetto da affrontare con Scandiano e Zola Predosa. I Baskers Forlimpopoli ospiteranno sabato alle 20 l'Eco Bologna Castel Guelfo. Per l’occasione, in attesa della pausa prevista per prossimo week end, coach Tumidei recupera capitan Lorenzo Brighi mentre Farabegoli rimarrà ancora a riposo precauzionale. Importante sfida d’avvicinamento al futuro, per mantenere alto il livello d’adrenalina ritrovando l’ex Franco Flan, assoluto protagonista nel campionato 2020/2021 con la promozione in C Gold.