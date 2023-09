Buon test pre-campionato per i Baskers contro i neopromossi in B dell'Olimpia Castello

Terzo test pre-campionato per i Baskers Forlimpopoli, questa volta contro l'Olimpia Castello. Pur priva di capitan Lorenzo Brighi (contusione ad una spalla), la squadra di coach Tumidei ha giocato alla pari per lunghi tratti con i neopromossi emiliani (B Interragionale) capitolando solo all’ultimo possesso sulla tripla di Salsini (punteggio finale 67-69). In avvio gli artusiani spingono sull’ acceleratore con Benedetti ispirato in regia ed Antonio Brighi sempre pronto a punire l’arcigna difesa castellana. Dopo una evidente flessione in entrambi i lati del campo sono le prodezze dei riconfermati Rossi e Farabegoli, pur partiti dal pino, a ridare linfa alle trame del galletto. Da valutare le condizioni dell’under Ruscelli, finito al pronto soccorso per una gomitata in una fase di gioco.



CHEMIFARMA FORLIMPOPOLI- OLIMPIA CASTELLO 67-69

(14-11; 15-24; 13-16; 25-18)

CHEMIFARMA: Benedetti 3, Brighi A. 11, Lazzari 4, Dell’Omo 6, Bracci 4; Rossi 18, Ruscelli 3, Farabegoli 14, Palazzi 1, Dellachiesa 3, Balistreri. All.: Tumidei

OLIMPIA: Gianninoni 8, Costantini 12, Salsini 20, Zanetti 3, Zhytaryuk 8; Galletti 12, Grotti 4, Masrè 2, Castellari, Casanova. All.: Berselli

Arbitri: Mazza, Gaudenzi e Vitali.

Note: punteggio azzerato ad ogni quarto