Il viaggio dell'Unieuro 2.015 parte da Cento: tutte le informazioni sui biglietti

Sarà in trasferta la prima di campionato della Pallacanestro Forlì 2.015. La squadra di coach Antimo Martino sarà impegnata domenica alle 18 alla Baltur Arena contro la Sella Cento. Per i tifosi biancorossi sarà possibile prenotare i biglietti disponibili esclusivamente nel “Settore Ospiti” (colore blu), e nel Settore Verde. I biglietti per i tifosi ospiti possono essere acquistati a partire da mercoledì: per il Settore Ospiti Blu sarà possibile prenotare i biglietti (costo 20 euro) disponibili esclusivamente recandosi in sede, mentre i biglietti del Settore Verde /36 euro, ridotto 22 euro under 18 mostrando un documento d'identità) sono acquistabili anche online. Per effettuare la prenotazione dei biglietti occorre recarsi gli uffici di Viale Corridoni durante gli orari di apertura: mercoledì 9-13 e 17-19; giovedì e venerdì: 9-13 e 17-20; sabato 9-13. Per qualsiasi informazioni o chiarimento si può chiamare lo 0543/1753333.