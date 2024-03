Unieuro, un sabato mattina speciale per i tifosi: foto insieme alla Coppa Italia e i giocatori

Una mattinata insieme ai giocatori della Pallacanestro Forlì 2.015. Sabato, dalle 12 alle 13.30, in occasione dell'apertura straordinaria del Corner Merchandising, all'ingresso parterre dell'Unieuro Arena, lato bar, saranno presenti anche i giocatori che, terminato l'allenamento, saranno a disposizione per firmare autografi e scattare foto.

Al Corner Merchandising verrà messa in vendita anche la maglia "Campioni", indossata da squadra e staff sul parquet del PalaTiziano per celebrare la vittoria della Coppa Italia. Al costo di 20 euro, la maglia potrà essere acquistata, pagando in contanti, fino ad esaurimento scorte. Sarà infine possibile prenotare la canotta blu della Coppa Italia al costo di 70 euro più eventuali 10 euro per la stampa del nome e del numero. Pagamento, in contanti, alla prenotazione.