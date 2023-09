E' tempo di Supercoppa, viaggio a Chiusi per l'Unieuro 2.015: "Partita difficile. Serviranno la giusta mentalità e determinazione"

Primo impegno ufficiale per la Pallacanestro Forlì 2.015. In quel di Chiusi, la squadra di coach Antimo Martino sarà impegnata martedì sera (palla a due alle 20.30) per il primo dei due impegni del girone D di Supercoppa Lnp di Serie A2, che si concluderà venerdì alla al Palafiera con il derby contro la Rinascita Basket Rimini. "Vogliamo approcciare con la giusta mentalità la prima partita ufficiale della stagione - esordisce coach Martino -. Sappiamo che arriva dopo meno di un mese di lavoro insieme, per cui dobbiamo essere bravi, parallelamente al perseguimento dell'obiettivo della singola partita, a sfruttare queste gare per migliorare le chimica di squadra e la condizione fisica di tutti i singoli giocatori".

Ma che match si attende l'allenatore biancorosso? "Si affrontano due squadre che hanno cambiato molto rispetto a quando si sono incrociate qualche mese fa, pur mantenendo alcuni elementi del roster precedente. Chiusi viene da un'ottima pre-season, nella quale spiccano le vittorie del Taliercio, contro Venezia, e quella di sabato nella prima gara di Supercoppa a Rimini. Ci attende sicuramente una partita difficile, che cercheremo di affrontare al meglio e con grande determinazione". Si gioca al PalaPiana di Chiusi con ingresso libero. La partita verrà trasmessa in diretta streaming sui canali social della società toscana.