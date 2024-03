Una foto con la Coppa Italia e un messaggio con le proprie emozioni, predisposto il set fotografico per i tifosi dell'Unieuro

Sarà un sabato 30 marzo molto particolare quello che attende i supporter biancorossi, con la Pallacanestro Forlì 2.015 che ha predisposto diverse iniziative per consentire ai tifosi di festeggiare la conquista della Coppa Italia. Si partirà già di mattina, dalle 12 alle 13.30, all’Unieuro Arena, dove sarà predisposto uno speciale set fotografico nel quale i tifosi potranno scattarsi una foto con la Coppa Italia. Al termine dell’allenamento, dopo le 12, saranno presenti anche i giocatori per foto ed autografi. Contestualmente sarà aperto anche il Corner Merchandising dove sarà possibile prenotare la canotta blu della Coppa Italia (70 euro + 10 euro per eventuale personalizzazione) e la T-shirt celebrativa, fino ad esaurimento scorte (20 euro, pagamento in contanti), indossata da squadra e staff sul parquet del PalaTiziano per festeggiare la vittoria.

Verrà poi allestito uno spazio nel quale i tifosi potranno scrivere un breve messaggio raccontando le emozioni vissute in occasione della vittoria del trofeo. Set fotografico e angolo dedicato ai messaggi dei tifosi saranno disponibili anche la sera, dalle 19 fino a poco prima della palla a due, quando la Coppa Italia farà capolino sul parquet dell’Unieuro Arena e verranno scoperti tre stendardi celebrativi a ricordare i tre titoli attualmente conseguiti dalla Pallacanestro Forlì 2.015 nei suoi primi nove anni di vita: Coppa Italia 2016 di Serie B, Campionato 2015/16 di Serie B, Coppa Italia 2024 di Serie A2. Cerimonia che si svolgerà alla presenza di una rappresentanza delle società di basket del territorio. Alle 20 si alzerà la palla a due di Unieuro Forlì – JuVi Cremona, partita che i biancorossi disputeranno con la divisa bianca dedicata alla Coppa Italia.