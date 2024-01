Calcio, prossimo match col Certaldo. Il mister: "Mimetica ed elmetto per proseguire il nostro percorso"

Dopo il pari esterno del Forlì sul campo della Sammaurese, gli uomini di mister Mauro Antonioli affronteranno domenica (ore 14:30 con diretta Facebook) la seconda trasferta consecutiva di questa settimana andando a fare visita ad un pericolante ma ancora vivo Certaldo, in un match che si preannuncia per i galletti ricco di insidie. "Il pari di San Mauro ci può stare visto come si era messa la gara ma ora archiviamo velocemente quello che è stato perché all'orizzonte abbiamo un'altra sfida lontano da casa contro un avversario in fiducia reduce da un successo fuori casa e su un campo pesante, più adatto ad una battaglia che ad una partita di calcio", ammonisce già nelle prime parole il tecnico biancorosso.

"Dovremo adattarci velocemente alla situazione indossando tuta mimetica ed elmetto per continuare il nostro percorso e migliorare ulteriormente il nostro cammino", continua. A complicare il quadro generale i tanti assenti in casa Forlì oltre ai giocatori in dubbio che verranno valutati fino all'ultimo minuto: "Sappiamo perfettamente che Checchi è infortunato mentre Drudi e Gaiola sono squalificati ma abbiamo comunque le opzioni per sopperire a queste assenze - chiosa il mister -. Il Certaldo va sicuramente rispettato, ne sono la riprova i buoni risultati ottenuti proprio in casa contro Ravenna, Prato e San Marino, giocano di rimessa con due attaccanti rapidi dunque non sarà affatto semplice, bisognerà capitalizzare al meglio le occasioni che ci capiteranno".

Non sarà dunque un Certaldo in versione squadra materasso quello che affronterà il Forlì domenica pomeriggio e soprattutto con i galletti con ancora qualche dubbio a centrocampo vista l'assenza proprio del capitano Gaiola "Sto valutando Greselin o Valentini ma in generale ho alternative per poter cambiare, l'obbiettivo restano i tre punti". Di seguito la lista dei convocati: Pezzolato, Zamagni, De Gori, Visani, Crociati, Tafa, Masini, Maggioli, Rossi, Graziani, Zanni, Prestianni, Lolli, Ballardini, Greselin, Pecci, Valentini, Xu, Merlonghi, Mosole, Babbi, Bonandi, Barbatosta, Rosso.