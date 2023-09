Calcio, la Futball Cava piega 2-1 il Gambettola nella seconda giornata di Coppa Italia

La Futball Cava piega 2-1 il Gambettola nella seconda giornata di Coppa Italia: Parlanti e Bandini a segno per i biancorossi, di Protino il momentaneo gol del pareggio. Parte forte l’FCR Forlì che al 2’ ci prova con Rabiti da fuori, semplice per Smeraldi. Al 6’ arriva la risposta del Gambettola con capitan Gadda che la mette in mezzo, Protino fa sponda per Falchero che di prima intenzione calcia e il pallone termina in out. Due minuti più tardi Delvecchio lancia sulla destra Magnani che, liberatosi di M. Sancisi, mette in mezzo dove Valentini (ex della partita) però spara fuori dallo stadio. Al 17’ Alpi ipnotizza Gadda tutto solo e nell’azione successiva Falchero spara alto da pochi passi. Sul ribaltamento di fronte Magnani, servito da Bellavista, tenta il tiro a giro che termina abbondantemente fuori. Un minuto più tardi (20’) Franchini calcia da fuori ed Alpi compie il miracolo in tuffo. Al 22’ M. Sancisi trattiene Magnani in area di rigore e l’arbitro assegna il penalty. Sul dischetto si presenta Parlanti: il tiro viene intuito da Smeraldi, ma sulla ribattuta il centrocampista butta dentro il goal del vantaggio. Al 29’ la punizione di Gadda termina di poco a lato; il direttore di gara ravvisa un calcio d’angolo inesistente, in quanto nessuno dei locali aveva toccato il pallone. Altra azione del Gambettola al 31’ con Aloisi che parte in solitaria e dopo aver resistito al pressing di Bandini, calcia e trova un’ottima risposta di Alpi. Al 35’ Gadda, su calcio di punizione, spara alto. Passano due minuti e Parlanti calcia da centrocampo centrando la porta, Smeraldi sventa in

due tempi. Al 39’ Delvecchio centra lo specchio da fuori, Smeraldi si supera e devia in angolo. Arriva il pareggio ospite due minuti più tardi: Franchini lancia Protino che da posizione defilata insacca il goal dell’1-1. Al terzo di recupero Alpi compie il miracolo sull’incornata da sotto misura di Falchero.

Inizia la seconda frazione e dopo cinque minuti è Alpi a sventare la punizione di Gadda con una pregevole parata. Al 55’ Falchero calcia rasoterra da fuori area, Alpi raccoglie senza problemi. Ancora Gadda su punizione: è il 59’ e il suo tiro si infrange, prima, contro la barriera e sulla ribattuta spara altissimo. Al 63’ Aloisi cade in area, il direttore lo ammonisce per simulazione. Dopo circa dieci minuti Garavini si coordina e calcia al volo da fuori, ma il tiro è troppo centrale e Smeraldi mette in angolo. Dalla bandierina calcia Sciaccaluga che in una mischia trova Bellavista e Bandini che mettono dentro il goal del vantaggio. Rete assegnata, poi, a Bandini. Al 77’ Ravaioli scambia con Magnani che tenta il tiro da posizione defilata, palla che termina abbondantemente a lato. Successivamente ci prova il Gambettola con i tiri di Alberighi (79’) e Falchero (81’), ma entrambi si spengono sul fondo. All’86’ ci prova Ravaioli al volo da posizione centrale, il tiro finisce altissimo. Al 90+1’ Magnani la mette dentro per Ravaioli che, però, è troppo generoso e al posto di tirare la mette in mezzo dove Mari spazza in angolo. Sugli sviluppi di quest’ultimo, Magnani impatta di testa, ma il pallone termina sopra la traversa. Dopo 4’ di recupero termina il match: Futball Cava Ronco Forlì 2-1 Gambettola.

Tabellino

FUTBALL CAVA RONCO GAMBETTOLA 2-1

FCR Forlì: Alpi, Bellavista, Delvecchio, Valentini (45’ Sciaccaluga), Bandini, Melandri (45’ Sango), Rabiti (75’ Ravaioli), Parlanti (56’ Garavini), Martoni (56’ Grazhdani), Guiebre, Magnani. A disposizione: Morgagni, Fantinelli, Pascucci, Stucchi. All. Biserni.

Gambettola: Smeraldi, Mari, M. Sancisi (75’ Vukaj), Rossi (56’ Difino), N. Sancisi (36’ Marconi), Gadda, Franchini, Aloisi, Rigoni (65’ Alberighi), Falchero, Protino (60’ Esposito). A disposizione: Golinucci, Merciari, Turci, Osayande. All. Marzocchi.

Terna arbitrale: Arbitro - Gianluca Maselli (Sez. di Bologna), 1^ Assistente - Erik Iemmi (Sez. di Ravenna), 2^ Assistente - Thomas Testa (Sez. di Cesena)

Goal: 23’ Parlanti (rig.) (F), 41’ Protino (G), 71’ Bandini (F)

Note: Ammoniti - M. Sancisi (G), Bandini (F), Martoni (F), Aloisi (G)

Angoli - 5-3

Recuperi - 3’ pt, 4’ st