Altro ko per il Cava Ronco: la capolista Fya Riccione espugna il Morgagni 1-2

Dopo il 4-1 subito a Russi, altra sconfitta per il Cava Ronco nel campionato di Eccellenza. La Fya Riccione sbanca infatti il Morgagni di Forlì e si proietta in testa alla classifica a punteggio pieno. Successo maturato nel primo tempo grazie e due reti dell’indemoniato Sartori; ospiti mai domi con Stucchi in gran spolvero che fino all’ultimo ha inseguito il pareggio dopo la rete di Corzani. A Diegaro domenica prossima l'occasione per cogliere i primi punti stagionali.

La cronaca del match

Primo quarto d’ora con le squadre piuttosto guardinghe e una sola fiammata ospite su palla da fermo con Zuppardo che si rende pericoloso. Poi al 22’ il vantaggio riccionese: la palla arriva nel cuore dell’area, Enchisi calcia verso la porta, un rimpallo libera Sartori che con freddezza batte Carrioli. Al 37’ arriva il raddoppio dei biancazzurri grazie ad una cavalcata di Enchisi sulla destra, il centrocampista mette in mezzo per l’accorrente Sartori che raddoppia. Il Cava Ronco sembra alle corde ma riesce ad alzare la testa con Stucchi che dopo aver lavorato un pallone sulla destra crossa basso per Corzani che come un falco devia da due passi per il goal. Il secondo tempo si apre con un sontuoso cross di Ceccarelli ed il tentativo di testa di Scarponi fuori di un soffio. Al 72’ bellissima invenzione di Sartori che di tacco libera Zuppardo che però davanti a Carrioli non riesce a concludere. Ultimo sussulto all’82’ con un colpo di testa di Stucchi sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Il finale vede i forlivesi in avanti alla ricerca del pareggio ma con i riccionesi bravi a portare in porto un successo importante che vale la testa della classifica a punteggio pieno dopo due partite.

Il tabellino

Fya Riccione – Mordenti, Manfroni, Ceccarelli, Bernacchini (46’Cannoni), Valeriani, Maggioli, Scarponi (67’Merciari), Enchisi, Zuppardo, Scotti (67’ Carnesecchi) A disposizione Sodani, Laurino, Pigozzi, Borghini, Colley. All. Taccola

Cava Ronco – Carrioli, Maltoni, Ravaioli (40’ Sango)Lombardi, Fantinelli, Poggi (90’ Bertozzi), Bacchilega (79’ Monti), Del Vecchio, Corzan, Stucchi, Cortini (72’ Samore) All. Candeloro

Reti 22’, 37’ Sartori, 42’ Corzani

Ammoniti Cannoni, Merciari