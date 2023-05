Il Meldola omaggia mister Ghetti, che lascia la panchina dopo 9 anni: "Hai lasciato bellissimi ricordi"

Una pesante sconfitta interna (0-4) contro il Novafeltria è toccata al già retrocesso Meldola, che ha però motivo di festeggiare al termine dell'ultima giornata del campionato di Promozione. Quella di domenica è stata infatti l'ultima partita da allenatore di Luca Ghetti sulla panchina giallorossa dopo 9 anni in società, includendo i 3 con lo Junior Meldola. Il tecnico lascia la panchina ma proseguirà il rapporto col club nei ruoli dirigenziali che lo vedevano già impegnato in prima persona. "Grazie per questi anni indimenticabili che hai speso con passione alla guida della nostra prima squadra - scrive il Meldola in un post di ringraziamento sulla sua pagina Facebook - e per i bellissimi ricordi che hai lasciato a tutti noi: giocatori, staff, e tifosi. Grazie mille per tutto Mister".