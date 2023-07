Poker bianconero al Morgagni: il Cesena fa suo il Memorial Sirotti

Davanti a una bella cornice di pubblico (700 paganti) il Cesena si aggiudica il 6° Memorial Silver Sirotti allo stadio "Morgagni" battendo per 1 a 4 i padroni di casa del Forlì. Bianconeri che mettono subito in discesa il match con due reti per tempo (doppietta di Shpendi nella prima frazione, autorete di Morri e Pierozzi nella ripresa), dimostrando una condizione fisica nettamente più avanti rispetto al Forlì, che ha però il merito di restare ordinato e concentrato accorciando le distanze nel finale con un colpo di testa di Morri che si riscatta dopo l'indecisione precedente e fallendo un penalty in pieno recupero procurato da Tafa ma divorato poi dal dischetto da Persichini. Gara nel complesso giocata al piccolo trotto ma che è sicuramente servita ad entrambe le formazioni per mettere benzina nelle gambe in vista dei prossimi rispettivi impegni; galletti che lunedì usufruiranno di un giorno di riposo salvo poi ritrovarsi martedì 1 agosto per riprendere la preparazione in vista della prossima amichevole che si giocherà sabato ore 18:00 a Diegaro.

Il tabellino

FORLÌ (4-3-3): Pezzolato (46' st Zamagni); Masini (27' st Signore), Maggioli (17' st Tafa), Morri, Rossi (27' st Facciani); Casadio (31' pt Pecci), Gaiola (1' st Piva), Greselin (17' st Eleonori); Calì (1' st Mosole (27' st Casadei)), Barbatosta (1' st Persichini), Merlonghi (1' st Zammarchi). A disp.: Monteleone, Casalboni, Buscherini. All.: Martini

CESENA (3-4-2-1): Pisseri (23' st Siano); Ciofi (23' st Piacentini), Prestia (23' st Lepri), Silvestri (23' st Pieraccini); Adamo (23' st Pierozzi), Francesconi (1' st Bumbu), Bianchi (23' st Calderoni), David (23' st Mercadante); Berti (23' st Albertini), Giovannini (23' st Nannelli); C. Shpendi (23' st Coveri). A disp.: Veliaj, Chiarello. All.: Toscano

ARBITRO: Arrigoni di Ravenna. Assistenti: Samaritani di Ravenna e Iemmi di Ravenna.

RETI: 26' pt C. Shpendi (C), 43' pt C. Shpendi (C), 13' st Morri aut. (C), 30' st Pierozzi (C), 39' st Morri (F)

NOTE: Ammonito Calderoni (C)