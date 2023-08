Eccellenza, il 10 settembre parte la campagna abbonamenti della Futball Cava

"Together we are" è lo slogan della campagna abbonamenti della Futball Cava Ronco, formazione che milita nel campionato di Eccellenza. La vendita delle tessere stagionali partirà il 10 settembre e sarà possibile abbonarsi presso il botteghino dell'antistadio 1 durante le partite casalinghe della squadra. Il prezzo è di 60 euro (settore unico), e acquistando un abbonamento si avrà il diritto a uno sconto del 35% sul secondo. Gli Under 14 potranno accedere gratuitamente se accompagnati da un genitore.