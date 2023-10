Tripletta fuori casa per i galletti che non lasciano scampo Sangiuliano City

È un blitz in piena regola quello del Forlì che allo stadio "Ugo Guazzelli" di Riozzo Cerro al Lambro, batte per 0 a 3 i padroni di casa del Sangiuliano City; mattatore del match bomber Merlonghi che firma una tripletta e regala la prima gioia esterna della stagione ai galletti. Per la sua prima da allenatore del Forlì, mister Antonioli come detto in settimana non apporta grandi stravolgimenti confermando Pezzolato tra i pali, linea difensiva a quattro con Rossi, Tafa, Checchi e Masini, cerniera di centrocampo con Gaiola, Greselin e Casadio, in avanti l'esperienza di Merlonghi con Calì e Barbatosta. L'avvio è convincente e di tutt'altro spessore in questo nuovo Forlì capace di trovare nella prima frazione già un doppio vantaggio: al 16° è bravo Barbatosta a rubare palla a centrodestra e a servire sulla corsa Merlonghi che di destro non lascia scampo a Manfrin. Il raddoppio arriva al 22° e questa volta è tutta farina del sacco di Merlonghi che dal cilindro tira fuori una punizione magistrale che vale il momentaneo 0 a 2. Nella ripresa il Forlì non commette l'errore di chiudersi e al 79° chiude i conti sempre con Merlonghi che sotto porta non perdona Manfrin siglando il definitivo 0 a 3 regalando così tre punti pesantissimi alla squadra. Soddisfatto a fine gara mister Antonioli che ha espresso tutta la sua felicità: "Una vittoria importantissima per il morale, faccio i complimenti ai ragazzi perché non era facile" analizza il neo tecnico biancorosso: "C'è stata le reazione caratteriale che avevo chiesto soprattutto in avvio di gara e di questo sono molto contento" e conclude "Ovviamente non abbiamo risolto tutti i nostri problemi, c'è da lavorare ancora tanto ma farlo col morale alto dopo una vittoria come questa è sicuramente più facile e stimolante".