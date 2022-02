La struttura era stata affidata in precedenza all'università, ma ora la società di gestione FA Srl ha deciso di impiegarla per un'attività strategica, vale a dire la “manutenzione in hangar”, quella più complessa e meno ordinaria della cosiddetta “manutenzione in linea” in quanto permette anche di smontare pezzi dell'aereo e lavorare su impianti in modo complesso e prolungata.

Leggi la notizia completa