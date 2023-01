"Le tre vallate del Forlivese senza automedica", presidio in Provincia. E la petizione online raccoglie oltre 1400 firme

Sono oltre 1440 le firme raccolte in una petizione online, lanciata da Lara Bruno, contro la soppressione dell'automedicalizza "Mike 42" con base a Meldola. "Quella della salute dei cittadini è una battaglia importantissima, che non deve avere colore", sono le parole di Luca Bartolini, responsabile per Fratelli d'Italia del comprensorio forlivese, lunedì pomeriggio in Provincia per un presidio organizzato dal gruppo consiliare di centrodestra, che ha presentato un ordine del giorno per il mantenimento del presidio sanitario. "Dal primo gennaio il Forlivese conta una sola auto medica per 15 Comuni, mentre il Cesenate ne continua ad avere tre. Le decisione dell'Ausl della Romagna penalizzano solo Forlì, dobiamo difendere la nostra salute", esclama Bartolini.