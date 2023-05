Nuova missione umanitaria da Forlì per il popolo ucraino, come è stata organizzata: "Aiuti per sfollati e bimbi poverissimi"

Partirà alle 9 di mercoledì dalla sede della Protezione Civile di Forlimpopoli, in via Corallo, la quarta missione di “Romagna per gli ucraini”. Il raggruppamento umanitario coordinato dall’ex manager di Formula Servizi Graziano Rinaldini, ritornerà a Radauti e Siret, in Romania, per portare, a centinaia di profughi accampati ai confini di Romania e Moldavia e all’interno dell'Ucraina, 33 bancali di derrate alimentari, materiali sanitari, coperte e indumenti, per un totale di 244 quintali di aiuti.