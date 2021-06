Mura colorate, giochi per i bambini: le donne che denunciano violenza si sentono più a casa

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Giocattoli di ogni tipo, mura colorate e una stanza accogliente inaugurata venerdì mattina dentro il comando dei carabinieri di Meldola, si tratta di uno spazio sicuro per le donne e i bambini vittime di violenza domestica, parte del progetto "Una stanza tutta per sé”, che dal 2015 ha realizzato questi spazi in 150 caserme di tutta Italia.

