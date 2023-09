"Non bisogna fermarsi, ma andare avanti. Il Buon Vivere mette al centro la equità, parità e sostenibilità"

E' idealmente dedicata alla Romagna e al suo territorio recentemente colpito dall’alluvione la quattordicesima edizione del Festival del Buon Vivere, in programma dal 21 settembre al primo ottobre. Un’edizione che con ancor più forza promuove i temi alla base del Buon Vivere: l’ecologia delle relazioni, la solidarietà e lo sviluppo sostenibile come uniche prospettive per un futuro migliore per il nostro Pianeta, “la mi tèra”, la terra di tutte e tutti. Presenta la manifestazione l'ideatrice Monica Fantini.