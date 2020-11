"Dove c’è arte, c’è Terrence": l'Unieuro 2.015 presenta il suo top player Terrence Roderick

“Dove c’è arte, c’è Terrence”: lo accoglie così, il presidente della Pallacanestro 2.015 Giancarlo Nicosanti, e le parole sono ovviamente riferite a Terrence Roderick, presentato ufficialmente alla Fondazione Dino Zoli. “Questa è la location ideale per accogliere Terrence. Lo ribadisco, lui è un artista del nostro sport - ha esclamato il presidente -. Abbiamo avuto la fortuna di vederlo anni fa a Forlì, e ci siamo innamorati di lui: proprio per questo motivo, abbiamo fatto di tutto per riportarlo qui e permettere ai nostri tifosi, quando potranno tornare a vedere le partite dal vivo, di godere dello spettacolo che lui può offrire”.

LA PRESENTAZIONE DI T-ROD: "A Forlì per vincere"