Un domani saranno medici, prime esperienze in ospedale per gli studenti di Medicina: "Un momento che aspettavamo"

E' iniziato lunedì mattina il primo tirocinio “clinico” per gli studenti iscritti al Terzo anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna, sede di Forli, coordinato dal professor Franco Stella. "E' sicuramente un momento particolarmente importante per questi ragazzi, in quanto finalmente potranno cominciare a verificare sul campo gran parte della teoria appresa a lezione e sui libri - spiega Paolo Muratori, professore associato dell’Università di Bologna, responsabile di questa prima fase di tirocinio in Medicina Interna e Direttore dell'Unità operativa di Medicina Interna di Forlì e Santa Sofia -. Noi cercheremo di affiancarli e di guidarli in questi primi loro passi ospedalieri, consapevoli che tanto più saremo in grado di incuriosirli tanto più saranno stimolati ad approfondire”. "I 95 iscritti al terzo anno di Medicina di Forlì - prosegue - si alterneranno, in gruppi di 13-14 alla volta, nel reparto ospedaliero di Medicina Interna per un periodo di tre settimane durante le quali avranno la possibilità di seguire la visita sui pazienti internistici, esplorare gli ambulatori specialistici e di ecografia internistica".