Razzo-sonda, l'esperimento universitario non riesce: decollo ok, ma si schianta all'atterraggio col suo carico di un uovo

Villafranca come Cape Canaveral: venerdì mattina, al Campo di Volo di via XIII Novembre, alcuni studenti del Corso di Studi in Ingegneria Aerospaziale dell’Università di Bologna hanno effettuato il lancio di un modello di “sounding rocket”. “Letteralmente – spiega Fabrizio Ponti, professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria Industriale e componente del corso integrato propulsione aerospaziale presso il Campus di Forlì - si tratta di un razzo-sonda in grado di raggiungere basse quote trasportando un carico utile - o payload - di massa definita”. Il modello è stato interamente ideato, progettato e realizzato dagli studenti del corso di Studi universitari con sede a Forlì, in via Fontanelle, nell’ambito dello svolgimento del Laboratorio di Propulsione e in collaborazione con i dottorandi e i docenti dell’Alma Propulsion Lab attivo presso il Campus di Forlì.

Come succede per gli esperimenti, dove prima di riuscire bisogna provare e riprovare, in questo caso qualcosa è andato storto. Il razzo costituisce la prima realizzazione di un prototipo, risultato dello “Student Rocket Challenge”, che ha permesso ad alcuni studenti dei corsi di Ingegneria Aerospaziale e Meccanica del Campus di Forlì, di mettere in pratica le conoscenze acquisite durante il loro percorso di laurea e di cimentarsi nella progettazione e costruzione di un modello in scala, alimentato con propellente solido. L’obiettivo era di riportare a terra integro il carico utile trasportato all’interno del razzo, un uovo di quaglia (simbolo di un oggetto “fragile” per eccellenza), contenuto all’interno di un apposito vano realizzato nell’ogiva del razzo stesso. Il razzo ha raggiunto l’altezza massima intorno al centinaio di metri, ma dopo lo sgancio del modulo col delicato carico, non è è aperto il paracadute che avrebbe dovuto riportare al suolo l'uovo.