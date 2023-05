Altero, la famosa pizza a quadretti compie 70 anni: la storia dell'attività che si tramanda da nonno a nipote

E' una della attività storiche di Forlì, che mantiene ancora segreta la ricetta della pizza e racconta la storia di una famiglia che, dal nonno al nipote, è stata tra i protagonisti in centro storico. La Pizzeria Altero ha festeggiato 70 anni di attività il 18 maggio. A raccontare la storia è Roberto Agnoletti, figlio del titolare Fernando che, da quando rilevò l'attività negli anni '70, l'ha portata avanti con sacrificio e dedizione.

Fu Altero Giampieretti a dare vita alla pizzeria nel 1953. “Di origini marchigiane, venne a Forlì in occasione di Santa Lucia e vide corso Della Repubblica pieno di persone, così decise di aprire la prima Pizzeria Altero. Mio padre Fernando, da semplice dipendente, divenne negli anni direttore dei locali di Modena, Bologna e Forlì per poi rilevare la pizzeria negli anni '70”. Per un forlivese la pizza di Altero si mangiava dalla colazione al dopo cena e ancora oggi la ricetta è stata tramandata di generazione in generazione.

“Mio padre ha portato avanti l'attività con tanta abnegazione, un profilo basso e molto sacrificio. E' andato in pensione, ma presidia ancora quasi quotidianamente la pizzeria, che oggi è gestita da mio figlio Giacomo - racconta Agnoletti -. Per anni ha gestito anche la Pizzeria dello Studente di corso Garibaldi, poi rilevata da altri. Il figlio di Altero invece sta proseguendo l'attività a Bologna con diverse pizzerie”.

La pizza di Altero è citata anche nella canzone "Bologna dark" di Lucio Dalla: “Per prima cosa mangio una pizza da Altero”, cantava il compianto protagonista della musica italiana. Questa pizza è famosa sia a Bologna che a Forlì, dal locale di corso della Repubblica sono passate generazioni di forlivesi, ma come è cambiata la clientela? “La città è cambiata ma abbiamo fidelizzato la clientela rimanendo sempre attivi: per la merenda a scuola, per l'asporto serale e anche per la consumazione sul posto, tanto che abbiamo rinnovato il dehor da un anno”, spiega Agnoletti.

Ma la pizza non cambia: “La ricetta è sempre quella, così come le dosi, segrete. Si è ampliata la scelta ovviamente: all'inizio c'erano pomodoro e mozzarella e spianata, adesso anche gusti farciti, tra i quali gli ultimi arrivati sono salsiccia e salame piccante”, conclude Agnoletti. Buon compleanno quindi alla pizza la taglio che ha accompagnato grandi e piccini da 70 anni a questa parte.

(Fernando Agoletti, Orfeo Giampieretti e il padre Altero Giampieretti)