La passione per la pesca sportiva diventa un lavoro: a 21 anni apre il suo negozio

Andare a pesca con il padre sin da piccolo si è trasformato in un'avventura inaspettata, tanto che a 21 anni apre il suo negozio con grandi aspettative. “La bottega del pescatore” è nata quasi per scherzo, da una battuta, e poi è diventata l'attività del forlivese Simone Lani, 21 anni, che sabato apre al pubblico un negozio di articoli da pesca adatto ad agonisti ed amatori.

Lani ha fatto studi che lo indirizzavano verso altro: “Mi sono diplomato tre anni fa all'Iti, poi ho cominciato un percorso universitario che ho lasciato, ho lavorato per qualche mese fino all'estate scorsa, quando è nata questa idea”. Idea che è arrivata da una passione di famiglia: “Mio padre stesso mi ha passato la passione per questo soprt, portandomi con lui lungo le sponde di fiumi e laghi sin da bambino. Ho ricordi della pesca da sempre, ho le foto a 4 anni con una canna da pesca in mano. Ogni estate, in vacanza nelle marche mio padre mi portava sempre al fiume sotto casa. Inizialmente era un momento speciale da condividere, poi diventata una mia passione”.

L'idea del negozio è nata per scherzo: “Mio padre mi ha chiesto perché non provassi a trasformare la mia più grande passione in una professione, ma io l'ho preso come una battuta. Poi questa idea mi è rimasta in testa e, dopo un paio di settimane, a inizio luglio siamo partiti, abbiamo scelto il locale in una posizione strategica, proprio su via Bidente, la strada che porta dritto al Lago del sole e a tutta la vallata del fiume Bidente, paradiso per noi pescatori”.

Cosa si aspetta un 21 enne da una nuova attività? “Mi aspetto tante soddisfazioni, soprattutto nel lavorare a stretto contatto con le persone e nel dare un servizio a quelli che sono i miei compagni di pesca e spero da sabato diventino clienti. Apriamo le porte il 4 febbraio alle ore 8.30 e, durante la giornata, ci sarà un brindisi”. La famiglia lo sostiene al 100% in questa esperienza che lui nemmeno immaginava.