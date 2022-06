"Ca'Ossi: Sguardi….sul quartiere": al via un concorso fotografico

E’ aperto il concorso fotografico “Ca’Ossi: Sguardi….sul quartiere”, alla sua prima edizione, promosso dal Comitato di Quartiere Ca’Ossi di via Curiel, 51, in collaborazione con il Centro Sociale “Primavera” di via M.Angeloni,56, Forlì. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i residenti purché maggiorenni, col termine ultimo il 31 ottobre. Il primo classificato riceverà un buon acquisto di 150 euro, il secondo di 100 euro i terzo di 75 euro, che potranno essere spesi entro un mese dalla consegna nello studio fotografico “Dado&Dada, cartoleria fotografia". La premiazione è prevista con evento pubblico nel mese di novembre al Centro sociale “Primavera” in giorno da definire. Ai premiati verrà data comunicazione scritta.

L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, il Quartiere, che può essere scoperto e riscoperto, attraverso sguardi nuovi capaci di cogliere gli aspetti che trasmettono emozioni legate alle origini, alla storia, al verde dei parchi, agli orti, agli edifici e paesaggi che valorizzano l’identità del territorio di Ca’Ossi. Tutti i partecipati, residenti nel quartiere e maggiorenni, potranno inviare una fotografia a colori formato 30x45 orizzontale. La fotografia dovrà riportare sul retro il titolo dell’opera, il luogo, l’anno e il mese di esecuzione. Il lavoro dovrà essere accompagnato da una busta chiusa entro cui vi sia un foglio su cui è indicato il Titolo dell’opera, il Nome e Cognome, indirizzo dell’autore (anche e-mail).

Col termine ultimo il 31 ottobre, la consegna potrà avvenire a mano o a mezzo posta presso lo studio fotografico “Dado & Dada, cartoleria fotografia" di viale Risorgimento 202, 47121 Forlì (Forlì-Cesena), telefono 0543.24941. In caso di spedizione farà fede il timbro postale. Si può prendere visione del Bando del Concorso fotografico “Ca’Ossi: Sguardi…sul quartiere” consultando il sito www.primav900.wixsite.com/primavera oppure telefonare al cell. 3488851484 o 3477502302