Un concerto per Forlì con i messaggi degli amici del Naima. Pupi Avati: "La Romagna è capace di miracoli"

Il mondo della musica e della cultura forlivese si è messo immediatamente in moto per un aiuto tangibile verso le persone più duramente colpite dalla recente alluvione. E’ partita dai responsabili di Naima Foundation, l’associazione culturale nata qualche anno fa da una costola del “vecchio” e mitico Naima jazz club, oggi gestito dalla cooperativa Taverna Verde, l’idea di organizzare un grande concerto con tutte le band forlivesi più conosciute e rinomate, sabato 3 giugno al Teatro Diego Fabbri, per una raccolta fondi per le realtà più colpite.

La proposta è stata subito accolta da Accademia Perduta Romagna Teatri che gestisce il teatro cittadino e dall’assessore alla cultura Valerio Melandri, che ha immediatamente patrocinato l’evento e messo a disposizione il teatro per questa importante iniziativa. “Sto contattando tutti i musicisti più noti - dice Michele Minisci, fondatore del Naima jazz club nel 1983 e oggi direttore artistico di Naima Foundation – che sono passati dal Naima jazz club e coi quali abbiamo mantenuto nel tempo anche un legame di amicizia, per un saluto vocale, un 'in bocca al lupo' per tutti i forlivesi oggi in grande difficoltà, in video o in audio, o con una semplice mail, che poi leggeremo prima del concerto”. Hanno già aderito Paolo Fresu, Rossana Casale, Rita Marcotulli, Eugenio Finardi, Edoardo Bennato, Gegè Telesforo, Maurizio Solieri, Riky Portera, Pupi Avati e Renzo Arbore.

Particolarmente sentito il messaggio di Pupi Avati: “Carissimi amici del Naima, non essere con voi a condividere il magnifico evento che avete organizzato teso a restituire entusiasmo e voglia di ripresa, mi fa sentire in colpa. In colpa per il bene che voglio a questa vostra regione nella quale ho maturato quei sogni che ancora mi porto dentro. So che indipendentemente da questa mia dichiarazione d'amore ce la farete a riprendervi mostrando al paese, come accadde già diverse volte in passato, come la Romagna sia capace di miracoli. Ve li ho visti fare quando nelle estati più fantastiche della mia vita il jazz mi permise di conoscervi meglio. Con tutto l'affetto e la vicinanza che vi meritate"

L’organizzazione ha già stilato un primo elenco di gruppi musicali da far esibire nella serata del 3 giugno che prevede un ingresso di 10 euro, con inizio alle ore 21 e aperture porte alle ore 20.15. Non è prevista la prenotazione dei biglietti. Tutto il ricavato del concerto sarà versato su un Iban fornito dal Comune. Per info 366 1512799.