Dal Premio Pedriali ottomila euro al miglior progetto di tecnologie per l'industria, aperto il bando

Il 14 settembre alle ore 12 scade il bando relativo alla 34° edizione del Premio Giuseppe Pedriali promosso dalla Provincia di Forlì-Cesena in collaborazione con il Centro di Ricerca Antares - Ser.In.Ar. indirizzato a studenti, laureati, ricercatori, studiosi e aziende, che dimostrino, con pubblicazioni scientifiche, invenzioni e opere in genere, di contribuire in modo efficace al progresso della scienza nell’ambito dell’industria italiana.

Il Premio Pedriali, assegnato con cadenza biennale da una Commissione coordinata dal Politecnico di Milano con la partecipazione di altri prestigiosi componenti quali il Politecnico di Torino, l’Accademia dei Lincei e Confindustria (nella sua espressione territoriale di Confindustria Romagna), è rivolto al miglior progetto di ricerca nazionale in tema di “tecnologie abilitanti” per l’industria, nel campo della fisica, della chimica, dell’ingegneria elettronica, informatica ed aerospaziale.

Il Premio di 8.000 euro viene assegnato dalla Commissione giudicatrice sulla base di parametri che tengono conto del potenziale innovativo del progetto. Chi desidera partecipare al concorso può presentare la domanda dopo essersi registrato nell’Anagrafica Unica del Politecnico di Milano. Il bando, dove sono contenute tutte le informazioni utili per iscriversi è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia.