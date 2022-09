Emilio Gelosi a Salotto Blu: "Senza pluralità della informazione non c'è giornalismo"

Emilio Gelosi è responsabile della comunicazione di LegaCoop Romagna e, curatore di un libro di recente pubblicazione che ripercorre l'esperienza del giornalismo cooperativo nell' ultimo trentennio. Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda venerdì alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, visibile nella intera Emilia Romagna, Gelosi ha affrontato temi di attualità.

"Non dimentichiamo che, anche in Romagna, il giornalismo cooperativo ha consentito di portare avanti esperienze professionali e di pubblica utilità nel momento in cui testate giornalistiche erano andate incontro al fallimento; se si è potuto continuare a fare informazione lo si deve alla cooperazione, il Corriere di Romagna ne è esempio - ha detto Gelosi. Il giornalismo politicamente schierato? " È sempre esistito e non credo verrà superato, importante è che sia data la possibilità alle testate di esistere e di esprimere liberamente il pensiero dei giornalisti". Gelosi ha anche spiegato che il libro di cui è curatore è dedicato alla memoria di due uomini recentemente scomparsi: il giornalista Gaetano Foggetti e il manager Bruno Caprioli.