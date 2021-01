Il Siulp dona alla Caritas 300 euro in prodotti alimentari

In occasione del giorno dell’Epifania, il Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori della Polizia (SIULP) di Forlì-Cesena ha donato 300 euro in prodotti alimentari alla Caritas Diocesana di Forlì-Bertinoro. I prodotti donati andranno ad arricchire gli scaffali dell’Emporio della Solidarietà, una delle “opere segno” della Caritas Diocesana di Forlì-Bertinoro che sostiene e accompagna circa 500 famiglie del territorio nel loro bisogno fondamentale di approvvigionamento alimentare. Spiega una nota della Caritas :"Si ringraziano di cuore il segretario provinciale Roberto Galeotti e tutti gli iscritti al sindacato per questo generoso gesto di vicinanza e di supporto. La vicinanza dimostrataci negli ultimi mesi dalle moltissime realtà attive del nostro territorio ci consente di aiutare concretamente tutte le persone che in questo tempo così particolare stanno vivendo un momento difficile e ci dimostrano ancora una volta la forza trainante della comunità nel fronteggiare situazioni di difficoltà".