La forlivese Matilde Montanari tra i finalisti della seconda edizione de "Ivisionatici Music Festival"

La cantante forlivese Matilde Montanari è finalista della seconda edizione de "Ivisionatici Music Festival", che si terrà a Largo Venue in Roma il 13 luglio e avrà inizio alle 20 con un blu carpet all'interno del garden della location, durante il quale sfileranno artisti e ospiti, che verranno intervistati dai media partner del contest. Durante la serata saranno presenti nel garden: Retake, realtà no profit che promuoverà una raccolta fondi a sostegno dell'ambiente; Illustrapensieri, che realizzerà illustrazioni in loco ai finalisti del contest; Quindie, che curerà la direzione artistica di alcune esibizioni unplugged pre-show; l’influencer e tik toker, Jas; That’s Radio, web radio media partner del festival. I 20 finalisti si esibiranno, a partire dalle 21. Ad aprire l’evento sarà il vincitore del contest indetto da Groover e Ivisionatici: Federubin.

Gli artisti verranno valutati da una giuria di qualità composta da: Marco Rissa, musicista, producer, autore e fondatore dei TheGiornalisti; Marcello Villella, giornalista e produttore musicale; Jodie Alivernini, speaker di Rai Radio2; Gustavo Marco Cipolla, giornalista; Eleonora Scaiola, speaker di Dimensione Suono Roma. A presentare l'evento sarà lo speaker e giornalista Riccardo Zianna. Si esibirà come super ospite il cantautore Napoleone. Inoltre, sarà presente come special guest la cantautrice Veronica Di Nocera.

Tutti gli artisti in gara avranno la possibilità di realizzare un brano inedito da registrare in studio, grazie alla collaborazione con le 20 etichette discografiche, partner del festival. Inoltre, i vincitori di ogni categoria avranno la possibilità di aggiudicarsi: videoclip, masterclass formative, un mese di ufficio stampa, live in altri festival, borse di studio, un tour radiofonico e tanti altri premi. Al termine dell’evento, il main stage ospiterà "Ivisionatici Music Party", per festeggiare il termine della seconda edizione del contest. Il party vedrà come ospite Pepe Carpitella, che intratterrà i presenti con un esclusivo djset, aperto dall’esibizione dal cantautore e vocal coach Ruggero Ricci.