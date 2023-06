La Notte del Rock: le note dei Beatles e Rolling Stones conquistano l'Arena San Domenico

La prima edizione del nuovo format ideato dalla Filiberto Perelli & Partner Production e dall'Agenzia di comunicazione Essere Elite ha superato ogni aspettativa. "La Notte del Rock" ha entusiasmato un vasto numero di fan dei due mitici gruppi, accendendo le loro passioni al di là del semplice calore estivo e riempiendo l'Arena San Domenico in modo straordinario, inclusa l'area esterna della Barcaccia. I fan si sono immersi nella magia del rock e trasportati dalla potenza delle esibizioni sul palco. L'energia travolgente dei due gruppi ha alimentato l'entusiasmo del pubblico, creando un'atmosfera di puro fervore musicale. La passione dei partecipanti ha reso l'Arena un luogo vibrante e coinvolgente, dimostrando ancora una volta l'amore per la musica e la potenza unificante del rock.



Le tribute band si sono alternate sul palco, regalando momenti indimenticabili attraverso riff di chitarra infuocati e accordi incendiari, eseguendo i brani culto della Beat Generation. Grazie all'energia travolgente dei MenLove, nei veri e propri panni dei Beatles, e alla grinta degli All Down The Line, teodofori dello sconvolgimento sonico degli Stones, l’epico quesito "Beatles o Rolling Stones?" ha raggiunto la conclusione che più ricalca gli Exit Polls della Storia: entrambi i gruppi hanno brillato ed emozionato allo stesso livello e tra lo stage e platea si è raggiunta il più salomonico dei verdetti. La Sfida continua.



Il pubblico di Forlì ha partecipato attivamente, esprimendo le proprie preferenze tramite la scelta di adesivi con le icone dei loro idoli e vibrando al cielo le luci dei propri smartphone, creando un suggestivo mare di colori e dimostrando così il proprio coinvolgimento in questa battaglia musicale senza precedenti. L'evento ha visto una partecipazione che ha confermato la forza e l'appeal dei Beatles e dei Rolling Stones. I fan hanno potuto cantare e ballare insieme alle tribute band, immergendosi nelle melodie iconiche che hanno segnato intere generazioni. L'atmosfera elettrizzante e coinvolgente ha contagiato tutti i presenti, creando un'energia contagiosa che ha reso la serata indimenticabile per ogni partecipante.



Un elemento inedito di questa serata è stato il duetto di conduttori composto da Cristina Tassinari e Marco Viroli, che con il loro talk, poesie e interviste hanno trasportato in modo elegante e sapiente il pubblico nell'epoca musicale che è entrata nel mito. La loro presenza è stata fondamentale per creare un'atmosfera coinvolgente e approfondire la comprensione della Beat Generation, grazie anche all’intervento di rivelanti ospiti che hanno contribuito alla serata con le loro testimonianze. Non sono mancati momenti ironici, trasportati anche da un confronto generazionale, di chi ha vissuto in prima persona gli anni 60 e di chi giovane musicista ne ha sentito parlare e si è formato artisticamente grazie anche all’ascolto delle due band.



La serata ha raggiunto il suo apice con una standing ovation al brano "Hey Jude", creando un'atmosfera magica e lasciando un ricordo indelebile nell'Arena estiva San Domenico. Tuttavia, promettono gli organizzatori, "questa emozionante esperienza è solo l'inizio di un'avventura che ci regalerà presto nuove sorprese e frastornanti battaglie titaniche". Gli stessi desiderano ringraziare "tutti i fan e il pubblico entusiasta che ha reso possibile questo straordinario evento, nonché il Comune di Forlì - Assessorato alla cultura, il suo staff e tutti i partner che hanno contribuito al successo della serata, dimostrando ancora una volta l'importanza della collaborazione e del supporto reciproco nella realizzazione di eventi culturali di grande impatto: Infortunistica Europea di Emilio Maggio, il Centro Diego Fabbri, Control Service Italia, Tre Civette Global Service, Fender Museum, BigBossGarage, Vivi Forlì, Radio Bruno, Il Cacofonico.

Un ringraziamento speciale a CavaRei impresa sociale per il merchandising del concerto. Questa indimenticabile Notte del Rock rimarrà un ricordo prezioso per tutti i partecipanti e rappresenta un tributo vibrante alla potenza della musica rock e al suo impatto duraturo sulla cultura e sulla vita delle persone".