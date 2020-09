Riaprono i due asili nido di Meldola, spazi già predisposti per la sicurezza sanitaria

L'asilo nido comunale "Il Pulcino" e il nido della Scuola Monsignor Achille Lega di Meldola riapriranno rispettivamente lunedì 7 settembre 2020 e lunedì 14 settembre 2020, inaugurando il nuovo anno scolastico, per rispondere alle necessità delle famiglie e dei loro piccoli, con l'adozione di idonee misure precauzionali per fronteggiare l'attuale emergenza sanitaria e la predisposizione di spazi che consentano ai bambini di giocare e vivere questa esperienza pedagogico educativa in sicurezza. Il Sindaco Roberto Cavallucci sottolinea che "un particolare ringraziamento va ai responsabili delle strutture ed ai rispettivi staff per avere permesso l'apertura con puntualità di questo servizio educativo e consentire così ai nostri bambini di iniziare regolarmente il proprio percorso, sempre ricordando che il nido d'infanzia è una esperienza educativa e di primo approccio alla socialità per i più piccoli, oltre che la risposta ad un bisogno delle nostre famiglie".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.