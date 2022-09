Scuola serale al Liceo Canova, incontro per conoscere i corsi

Nel Liceo Artistico e Musicale Canova di Forlì sono attivi ormai da molti anni i corsi serali dell’indirizzo Artistico. I corsi sono rivolti a persone con più di diciotto anni che abbiano terminato il primo ciclo di istruzione. Il corso proposto è di secondo livello, permette quindi di conseguire il diploma in due anni svolgendo solo la parte finale del percorso liceale. Gli indirizzi disponibili, sempre nell’ambito artistico, sono Arti Figurative, Scenografia e Design Orafo. Possono essere molti i motivi per affrontare un percorso formativo come questo: terminare gli studi abbandonati in gioventù; riprendere il liceo dopo un’interruzione; avere necessità di conseguire un titolo di scuola secondaria di II grado per concorsi o insegnamento.

L’esperienza formativa è molto coinvolgente e moltissime sono le testimonianze entusiastiche delle persone che l’hanno frequentata. Per molti è come poter avere una seconda opportunità nella propria vita. L’idea che promuove il corso per adulti del Liceo Canova è che l’istruzione rimanga un aspetto fondamentale nella formazione dell’individuo, anche quando non è stato possibile terminare gli studi in età scolare per motivi personali o sociali. Per questa ragione il percorso serale è altamente personalizzabile in base alla preparazione o alla disponibilità di chi lo frequenta. Per tutte le informazioni di cui si ha bisogno è previsto un incontro informativo con il prof. Cristian Casadei, coordinatore del corso, presso l’aula magna del Liceo Canova (Viale Salinatore 17, Forlì) mercoledì 7 settembre alle ore 18:00. In quella sede sarà possibile sciogliere tutti i dubbi che possono presentarsi prima di una scelta così importante per la propria vita e il proprio futuro.