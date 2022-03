Sport, 41 classi del Liceo classico a lezione con Marco Piccinini e gli altri arbitri di Forlì

La Sezione Arbitri di Forlì ha svolto il progetto di formazione “Regoliamoci” che ha coinvolto 41 Classi, del Liceo Classico Morgagni di Forlì, per un totale di 50 ore di lezione, distribuite su tre settimane. Il tema affrontato è stato quello della legalità e del rispetto del regole in campo e -soprattutto- nella vita; alcune delle ore di lezione hanno visto la straordinaria partecipazione di Marco Piccinini, arbitro di Serie A e B, della Sezione di Forlì. Attraverso un percorso guidato, le studentesse e gli studenti hanno potuto apprezzare la necessità di sistemi di regole, sanzioni e garanti affinché un sistema complesso possa funzionare apprezzabilmente e garantire a chiunque la piena libertà di scelta: principio questo applicabile al mondo dalla scuola, della strada, del lavoro, delle competizioni sportive e più in generale alla vita.

In questo contesto è stata anche presentata l’attività degli arbitri di calcio e della Sezione di Forlì, focalizzandosi soprattutto sulle capacità e sulle competenze che l’arbitraggio è in grado di stimolare e accrescere, come ad esempio la flessibilità, l’assertività, la capacità di problem solving, “soft skills”, essenziali nel mondo del lavoro, che l’arbitraggio, come poche altre attività, insegna a tutti coloro che si cimentano in questo percorso. La Sezione AIA di Forlì conta circa 130 associati ed ha in programma per Lunedì 21 Marzo 2022 l’inizio di un nuovo Corso (gratuito) per aspiranti Arbitri, aperto a tutte le ragazze e i ragazzi, con almeno 14 anni di età.