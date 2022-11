Storie di donne forlivesi, 35 candidature di testimonianza di lotta per i diritti

Ha suscitato grande interesse e partecipazione l’iniziativa promossa dalla Commissione Pari Opportunità volta a raccogliere e raccontare, valorizzandole, le esperienze di vita e i sacrifici delle donne forlivesi. “In meno di un mese abbiamo ricevuto 35 candidature, di cui 3 autobiografiche. I temi trattati sono stati numerosi e distribuiti lungo un arco temporale di oltre un secolo. Ci sono arrivate storie di donne che si sono contraddistinte per ragioni politiche, sociali, imprenditoriali, ambientaliste, scientifiche, musicali, storiche e umanitarie. Donne che nel corso della loro vita hanno lottato contro la violenza di genere o che si sono sacrificate per il prossimo e il bene comune. Racconti del quotidiano ma anche storie di vita eccezionali che attraverso questa iniziativa vogliamo far emergere come punto di riferimento ed ispirazione per altre donne”, ha dichiarato la Presidente della Commissione Pari Opportunità Maria Teresa Rinieri.



“Il quadro risultante da questa prima edizione è davvero molto eterogeneo ma caratterizzato da un minimo comune denominatore. Ogni contributo individuale, infatti, si intreccia con gli accadimenti della grande storia. I racconti non parlano mai solo della singola persona, in tutti è riconoscibile una preziosa dimensione collettiva. La maggior parte di queste storie, inoltre, proviene da realtà del terzo settore a dimostrazione ancora una volta del grande fermento sociale che caratterizza in maniera identitaria il nostro Comune” – ha aggiunto l’assessora Andrea Cintorino. Il prossimo 29 novembre alle ore 16.00 in sala Randi si svolgerà un incontro con tutti i partecipanti a questa iniziativa per riflettere sul lavoro svolto, capire le motivazioni alla base delle candidature e ascoltare eventuali suggerimenti in vista della prossima edizione.