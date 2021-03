Vetrine illuminate a Modigliana sul tema delle donne: "Serve pensiero positivo"

"In questa fase difficile abbiamo deciso di aggregarci, unire le nostre capacità e sensibilità per rendere più bello il paese", chi ne parla è l’artista Idilio Galeotti presidente di Ics Fectori Art e portavoce di Modigliana Sogna. Galeotti si riferisce ad un’iniziativa spontanea, partita da tanti cittadini e associazioni che lavorano nel paese. "Non vogliamo arrenderci e vogliamo far volare il pensiero in positivo, portando il bello a Modigliana allestendo vetrine illuminate, che per il mese di marzo su idea di Stefano Tedioli saranno dedicate alle donne in senso lato, per far si che non ci siano più violenze e per una società più equa e solidale, oltre alla sua Home Gallery, ci saranno altre cinque vetrine illuminate con l’arte".

"In questo periodo di pandemia - continua Galeotti - abbiamo assistito ad un rinnovato interesse per la natura, per i piccoli borghi e come Modigliana Sogna abbiamo pensato che era proprio il momento di muoverci per il futuro del paese e sono nate iniziative e progetti che in parte stiamo realizzando, come percorsi nel paese per vedere le vetrine illuminate (in questa fase singolarmente, in base ai decreti) stiamo pensando anche a una piantina per rintracciare i percorsi e altri sono in cantiere e verranno fatti appena sarà possibile.

Penso che questa fase complessa ne usciremo diversi, ma credo consapevoli che lo stare insieme, confrontarci il condividere idee e progetti, recuperare il nostro rapporto con la natura e con le bellezze che ci circondano, saranno punti imprescindibili per far star bene la nostra interiorità e per il bene della nostra comunità in cui viviamo".