Volge al termine il periodo di accoglienza dei giovani libanesi con il progetto ForLibano

Volge al termine il periodo di accoglienza dei giovani libanesi nell'ambito del progetto ForLibano. Sono stati giorni intensi di visite, incontri; tante le iniziative e le persone conosciute. I ragazzi del coro dell'associazione "Martire tenente colonnello shabby Akuri" insieme a Lea Akuri e alle direttrici dello Smart college di Tiro Jasmine Ghaddar e del liceo pubblico di Al Bazuria Elham Faraj, hanno donato alla città momenti di forte solidarietà e spirito di fratellanza. La comunità forlivese ha preso parte con grande partecipazione alle iniziative in programma portate avanti con il contributo di tutti i soggetti che hanno sostenuto l'iniziativa, primo di tutti il 66esimo Reggimento Fanteria Aeromobile Trieste. In particolare i concerti realizzati al San Domenico dal coro di Lea Akuri, in stretta collaborazione con Forlì Suona, la scuola di musica In Arte e dall'Associazione No.Vi.Art nell'ambito del progetto "Festival della Musica Giovane del Mediterraneo", hanno riscosso un grande successo, che ha portato i ragazzi a voler proseguire nella con progetti di collaborazione e solidarietà anche in futuro. L'accoglienza si concluderà sabato dalle 20, presso la parrocchia di Grisignano, via delle Caminate 2, a Forlì, con una festa rivolta a tutta la cittadinanza proponendo una cena a buffet, con menù romagnolo libanese. A seguire si terrà l'esibizione del Coro dei ragazzi.