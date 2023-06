Scuola, al Ruffilli due progetti appassionanti e coinvolgenti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Ruggiero e Alessia, lui classe 5ta indirizzo grafico, lei della 3za indirizzo socio-sanitario, entrambi alunni dell’Istituto Professionale “Ruffilli” di Forlì. Ruggiero ha inaugurato la mostra “Palazzi del ventennio italiano” nel cortile della scuola, aperta al pubblico dal 3 al 7 giugno dove espone i suoi disegni realizzati a mano libera senza l’utilizzo di calcoli di proporzioni o punti di fuga prospettici: “è tutto nella mia mente” afferma lui. Ha studiato minuziosamente gli edifici monumentali che caratterizzano il ventennio, focalizzandosi su due architetti: Cesare Bazzani e Arnaldo Fuzzi che hanno firmato gran parte degli edifici razionalisti sparsi per il nostro Bel Paese. Ha voluto rappresentare edifici di Forlì, Predappio, Taranto, Terni, Rieti, Macerata, Latina e della sua amata città natale: Barletta. Alessia, prendendo spunto dal “riciclo dei materiali” ha iniziato a costruire lo stadio del Cesena come modo di “materializzare” la sua passione calcistica. Il suo progetto è stato costruito durante il secondo quadrimestre con tanta energia e dedizione e, si è concluso, con l’invito da parte della società di calcio Cesena a esporre il suo modello proprio nella club house. Accolta dallo staff del club, è stata invitata a presenziare la partita Cesena-Vincenza. Durante l’anno scolastico l’istituto organizza diversi progetti, fondamentali per l'educazione attiva dei suoi studenti. Formano parte del curricolo personalizzato degli alunni e includono molteplici competenze trasversali, accomunando le conoscenze delle materie curricolari e le capacità dei singoli alunni, mettendo in relazione persone, fatti e problemi non solo all’interno del contesto scolastico ma in riferimento alla società circondante della quale forma parte la scuola. Questo è il motivo che ha spinto l'istituzione a condividere con il pubblico la buona riuscita dei progetti attraverso l’allestimento di una mostra e di un’esposizione presso la società del Cesena calcio. Far conoscere quest’attività rappresenta per i ragazzi e per la comunità, un importante segnale nel percorso dell’inclusione, dello sviluppo di una cittadinanza attiva che oltrepassa le pagine dei libri e si fa reale e concreta nel lavoro quotidiano di alunni e docenti.