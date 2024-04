La guida Top Hairstyilist d'Italia ha eletto i migliori parrucchieri d'Italia: ecco quelli di Forlì

Ci sono anche due saloni di Forlì nella Top Hairstylist d’Italia, una Guida ai Migliori Parrucchieri d’Italia, pubblicata da oltre vent’anni dal sito internet Globelife, per aiutare gli utenti nella scelta del parrucchiere più indicato per le proprie esigenze e necessità. La pubblicazione è un book di 231 pagine curato e studiato per raccogliere solo i migliori 200 saloni attivi sul territorio italiano sugli 86mila esistenti.

A Forlì sono inseriti nella guida 2024, I Love Me Parrucchieri di Raffaele Tagliaferri in via Decio Raggi 25/B, e MEF di Maurizio Sedioli e Federica in viale dell’Appennino 209, già presente nella scorsa edizione.

“Nella selezione dei saloni pubblicati, oltre alla bravura tecnico-artistica, sono stati considerati anche altri fattori – spiegano gli organizzatori - come l’innovazione apportata all’interpretazione di nuovi stili e tendenze della moda capelli. La donna, infatti, oggi non si accontenta più di servizi tradizionali, ma esige sempre proposte nuove, miglioramenti continui che le permettano di raggiungere lo scopo finale: sentirsi bella. E per raggiungere questo obiettivo non basta più solo il risultato visivo: contano ovviamente anche l’ambiente, l’accoglienza e una buona dose di familiarità e simpatia. I parrucchieri selezionati da noi hanno tutti queste caratteristiche.