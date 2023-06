Schianto mentre rientrano in Friuli: feriti due volontari della Protezione Civile impegnati nell’alluvione a Forlì

Stavano rientrando a Trieste, con il contingente della nona colonna mobile regionale della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, da Forlì, dopo aver prestato la loro opera a favore delle popolazioni alluvionate della Romagna, quando sono incappati in un incidente stradale. Paura per due volontari, rimasti feriti in uno schianto accaduto nel primo pomeriggio di mercoledì, lungo l’autostrada A14, nel territorio comunale di Castel San Pietro Terme (Bologna). I due, che si trovavano a bordo di una jeep, sono stati trasportati all’ospedale di Bologna. Non sono in pericolo di vita. Al vaglio delle forze dell'ordine la dinamica del sinistro. Vicinanza è stata espressa dalla Protezione Civile di Forlì: “Tanti auguri di pronta guarigione ragazzi”.

"Sono vicino ai due giovani volontari della Protezione civile del Gruppo comunale di Protezione Civile di Trieste che sono stati accolti all'ospedale di Bologna, questo pomeriggio, per la cura delle ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la A14, in provincia di Bologna, di rientro da Forlì, in seno al nono contingente inviato in Romagna a supporto delle popolazioni colpite dalla calamità, sono le parole dell'assessore regionale con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, a seguito del sinistro che ha coinvolto due giovani volontari della Protezione civile del gruppo di Trieste, fortunatamente non gravi. "Le loro condizioni non destano preoccupazione: entrambi sono stati dimessi in questi momenti dopo tutti gli accertamenti del caso - ha aggiunto Riccardi -. A loro, e alle loro famiglie, la mia vicinanza e quella della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia".