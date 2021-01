Auto impatta contro l'isola spartitraffico e finisce la corsa capottata

Nell'impatto con l'isola spartitraffico dell'attraversamento pedonale l'auto si è ribaltata su un fianco. E' quanto avvenuto martedì sera, intorno alle 19, su via Cervese. nel tratto rettilineo in corrispondenza di via Ca' Mattioli. il veicolo, una Peugeot Bipper, ha colpito l'isola spartitraffico centrale, abbattendo tutta la segnaletica presente per l'attraversamento dei pedoni e finendo alla fine per capottare alcune decine di metri più avanti. Il conducente è stato soccorso dall'ambuolanza non in gravi condizioni. Sul posto, oltre al 118, anche i vigili del fuoco e la polizia locale.