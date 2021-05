Auto si schianta e prende fuoco: paura in via Lughese - FOTO

Spaventoso incidente nel pomeriggio di sabato in via Lughese, a Villafranca. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, una Fiat Multipla si è schiantata a bordo strada per poi incendiarsi. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno prestato le cure del caso ai tre occupanti della vettura e i Vigili del Fuoco di Forlì che hanno provveduto a spegnere l'incendio e a mettere in sicurezza l'area. L'incidente è avvenuto intorno alle 16.15