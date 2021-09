Auto si scontra con una betoniera e viene scaraventata nel fosso: tragedia sfiorata

Teatro del rocambolesco sinistro, avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì poco prima delle 14, è stato l'incrocio tra via Trentola e via La Carlina, a Malmissole

Altro pauroso incidente stradale sulle arterie del Forlivese a poche ore dal dramma costato la vita alla 17enne Cecilia Celli. Teatro del rocambolesco sinistro, avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì poco prima delle 14, è stato l'incrocio tra via Trentola e via La Carlina, a Malmissole. Per cause in fase d'accertamento agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, sono venuti a collisione una betoniera ed una "Lancia Musa" condotta da una donna. Nell'urto l'utilitaria è stata scaraventata nel fossato che costeggia la carreggiata, 'agganciata' alla parte sinistra del mezzo.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Forlì, che hanno provveduto ad estrarre la conducente dell'auto insieme ai sanitari di Romagna Soccorso, giunti con un'ambulanza e elimedica. L'automobilista è stata trasportata per le cure del caso all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. L'arteria è stata chiusa al traffico, per consentire anche le operazioni di travaso del carico.