Causa un incidente e fugge, come sei mesi fa: pirata recidivo subito stanato dalla Polizia Locale

Provoca un incidente e si dà alla fuga. Come sei mesi fa. La Polizia Locale di Forlì, al termine di un'attività investigativa, ha individuato il "pirata" grazie ai danni presenti sul veicolo, alla testimonianza del conducente dell'auto che aveva subìto il sinistro, e alla comparazione dei "pezzi" che erano rimasti sul luogo dell'incidente, avvenuto in viale Risorgimento. Gli agenti, infatti, hanno avuto l'intuito di portarsi in una zona dove 6 mesi prima avevano rinvenuto un altro veicolo datosi alla fuga: caso fortuito, sia il veicolo ricercato era lì presente e sia il conducente era lo stesso che aveva provocato quel sinistro senza fermarsi. All'automobilista, 25 anni, recidivo è stata contestata la fuga con gravi danni ai mezzi e la mancata precedenza.

"Sulle strade del Forlivese il volume del traffico è praticamente tornato ai livelli precedenti all'inizio dell'emergenza sanitaria e a fare da contraltare c'è stato un ritorno alle cattive abitudini. Anche per questo motivo nell'ultima settimana - spiega Andrea Gualtieri, vicecomandante della Polizia Locale dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese - abbiamo intensificato i controlli finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale soprattutto nelle arterie principali dei nostri Comuni. I numerosi controlli effettuati sono stati rivolti in particolare alla velocità pericolosa, al contrasto del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, all'uso del cellulare alla guida e alla tutela dell'utenza debole".

La Polizia Locale ha sanzionato nell'ultima settimana 6 proprietari di veicoli che circolavano senza copertura assicurativa, 46 i veicoli sprovvisti della regolare revisione periodica, 8 per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 4 i sorpassi pericolosi, 3 i conducenti che utilizzavano il cellulare durante la guida, 25 le multe per velocità pericolosa e una per guida senza patente. Ieri una pattuglia ha rinvenuto un ciclomotore oggetto di furto che ha riconsegnato al legittimo proprietario. "Tutelare in particolare l'utenza debole - conclude Gualtieri - è una nostra priorità. Solo ieri sono state 8 le violazioni accertate a veicoli che sostavano negli stalli per disabili senza autorizzazione. I controlli proseguiranno per prevenire e contrastare comportamenti irregolari".