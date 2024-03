Schianto tra due auto, un mezzo con due donne a bordo finisce nel fosso: ferite lievi

Due ragazze sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel territorio del comune di Bertinoro sabato sera. Poco dopo le 19 un'auto è finita fuori strada, cadendo in un fosso laterale, a seguito dell'impatto con un altro mezzo. E' quanto successo in via Cellaimo. All'interno le due occupanti sono rimaste incastrate nel veicolo danneggiato. Una squadra di Forlì dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta sul posto e ha provveduto, in collaborazione con il personale di Romagna Soccorso, ad estrarre le due donne da una delle due autovetture finita nel fosso a lato strada. Sul posto i Carabinieri per adempimenti di competenza. Le due donne sono state quindi portate all'ospedale con codici di lieve gravità.