Bidentina, incidente nel 'solito' tratto: spaventoso schianto frontale, arriva anche l'elimedica

Spaventoso incidente frontale sulla provinciale Bidentina nel pomeriggio di mercoledì, intorno alle 15.30. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Forlimpopoli, si sono scontrate in maniera semi.frontale due auto: una "Renault Clio" e una "Citroen C3". L'impatto, avvenuto in corrispondenza di una curva, è stato particolarmente violento: la Citroen si è fermata sulla carreggiata mentre la "Clio" è volata nel fosso che costeggia la Bidentina, lato fiume. L'incidente si è verificato tra Cusercoli e Civitella, poco distante dai Poderi del Nespoli, in un tratto già altre volte tristemente famoso per sinistri anche mortali.

Ad esser coinvolti un anziano, che procedeva in direzione Forlì, ed di una ragazza, che procedeva nella direzione opposta. I feriti sono stati estratti dalle lamiere contorte delle auto dal personale dei Vigili del Fuoco e affidati ai sanitari del 118, che sono giunti sul posto con diverse ambulanze e l'elimedica: i medici hanno praticato le prime cure del caso ai malcapitati, per poi trasportarli all'ospedale "Maurizio Bufalini" per le cure del caso, il più grave con l'elisoccorso. La strada è rimasta interrotta per circa 2 ore in entrambe le direzioni, con lunghi incolonnamenti. Poi si è proseguito a senso unico alternato. Sul posto anche la Polizia Provinciale, che ha coadiuvato il personale dell'Arma nella gestione del traffico.